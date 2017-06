Trump s'affida a una squadra di avvocati sgangherata ma fedele

New York. Jay Sekulow ha passato una domenica pessima. Donald Trump ha chiesto al nuovo membro della sua squadra di avvocati di andare negli studi degli show televisivi del weekend a difenderlo, al termine della settimana in cui ha ammesso via Twitter che è sotto inchiesta (per ostruzione alla giustizia) dopo aver passato mesi a convincere il direttore dell’Fbi a dire pubblicamente che non era sotto inchiesta (per la collusione con il Cremlino). Se sembra tutto contorto e contraddittorio è...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.