Sylvie ed Emmanuel

Bruxelles. Sylvie Goulard, ministro della Difesa francese, ieri ha annunciato di non voler restare nel governo di Edouard Philippe: è coinvolta in uno scandalo sull’uso improprio di fondi dell’Europarlamento. La sua decisione di lasciare il governo ha provocato sorpresa e panico a Parigi, come a Berlino e a Bruxelles. Goulard era stata la musa dell’europeismo del presidente, Emmanuel Macron, e aveva organizzato la sua visita alla cancelleria tedesca prima delle presidenziali. All’indomani della vittoria del 7 maggio era considerata tra...

