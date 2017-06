Macron “perde” il ministro della Difesa Sylvie Goulard

Il ministro della difesa francese, Sylvie Goulard, ha annunciato le sue dimissioni al Presidente della Repubblica Emmanuel Macron. “Il presidente vuole ricostruire la fiducia nell’azione pubblica, riformare la Francia e rilanciare l’Europa” ha detto alla stampa “questa necessità di cambiamento deve essere considerata più importante di ogni considerazione personale”. Il ministro, della formazione centrista MoDem, alleata di Macron, ha deciso di dimettersi per dimostrare la propria “buona fede” nell’affaire che in questi mesi sta mettendo in imbarazzo il suo partito. La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta preliminare a inizio giugno per verificare la veridicità dei rapporti di lavoro tra gli eurodeputati MoDem e gli assistenti parlamentari assunti a Bruxelles. Goulard è stata europarlamentare dal 2009 fino alla nomina nel governo Philippe, lo scorso maggio.