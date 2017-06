Anche in seguito all’odioso attacco terroristico ai fedeli di una moschea di Londra, si estende il dibattito sull’esigenza di reprimere, anche per legge, l’islamofobia. Bisogna però intendersi preliminarmente su che cosa si intende. Un esponente della comunità islamica londinese ha chiesto che l’islamofobia venga assimilata all’antisemitismo: l’antisemitismo però non ha una radice religiosa ma razziale (che peraltro comprende anche le popolazioni arabe, in grande maggioranza islamiche, anch’esse semite). Non esiste invece una legislazione antiebraica o anticristiana o antibuddista. Ovviamente vale...

