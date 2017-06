Cosa sappiamo dell'attentato sventato a Bruxelles

C'è stato un tentativo d’attentato in Belgio: nella stazione centrale di Bruxelles un uomo con un giubbotto esplosivo è stato "neutralizzato", per usare le parole della polizia belga, che al momento non specifica se l'attentatore sia stato solo ferito gravemente o ucciso. Secondo testimoni sentiti dai media locali, ci sarebbe stata un’esplosione di dimensioni ridotte vicino alle biglietterie della stazione. Altre fonti affermano di aver sentito colpi di arma da fuoco. La polizia belga ha dichiarato che la situazione è sotto controllo ma al momento non ha aggiunto ulteriori informazioni.

Incident avec un particulier à la gare #BruxellesCentral #Bruxelles

Situation sous contrôle mais veuillez suivre les instructions @SNCB https://t.co/QAHdzh9oGO — PolBru (@zpz_polbru) 20 giugno 2017

"il primo ministro Charles Michel e il ministro dell'Interno Jan Jambon seguono la situazione da vicino dal centro di crisi", ha dichiarato Frédéric Cauderlier, portavoce del premier. Su tutta l’area il dispiegamento di forze di sicurezza è imponente. E arrivano anche i primi video dal web, che mostrano l'arrivo delle ambulanze alla stazione e i momenti in cui le forze dell’ordine evacuano la Grand Place, la piazza centrale della città, adiacente alla stazione e affollata di turisti e passanti. Al momento non risultano vittime o feriti.

Arrivée de plusieurs voitures de police, soldats déployés, périmètre de sécurité encore élargi. #GareCentrale #Bruxelles pic.twitter.com/xPP6vnuwEQ — Olivier le Bussy (@OlileBussy) 20 giugno 2017

Twee luide ontploffingen in Brussel Cebtraal. Voor mijn neus. Dan snelle knallen na elkaar. pic.twitter.com/FDqVAjgGYg — Rémy Bonnaffé (@remybonnaffe) 20 giugno 2017

La capitale belga è in stato di allerta massima da 18 mesi: il mattino del 22 marzo 2016 c'erano stati tre attentati in contemporanea, due presso l'aeroporto di Bruxelles e uno alla stazione della metropolitana di Maalbeek. Gli attentati erano stati rivendicati dallo Stato islamico, attraverso la sua agenzia di stampa Amaq. I tre kamikaze che si erano fatti saltare in aria avevano provocato 32 morti.

Solo ieri a Parigi, in Francia, è stato sventato un altro attentato quando un uomo a bordo di una Renault Mégane bianca è piombato su una camionetta della gendarmeria francese sugli Champs-Elysées. L’auto era piena di esplosivi e di armi, bombole di gas e kalashnikov. L’attentatore è morto sul colpo e pare fosse – secondo il Monde – uno degli schedati delle “fiches S”, che registrano i più pericolosi tra i probabili terroristi sotto il controllo delle forze di sicurezza e dell’intelligence.