Pochi minuti dopo la mezzanotte (ora locale, l'una di notte in Italia), un furgone ha investito diverse persone nella zona di Finsbury Park, quartiere del centro-nord di Londra, a pochi chilometri dall'Emirates Stadium. Una persona è morta e almeno dieci sono rimaste ferite, tre in modo grave, dice la BBC. Gli uomini travolti si trovavano fuori dalla moschea all'angolo tra Seven Sisters road e St. Thomas's road. Il guidatore è stato bloccato e picchiato dalla comunità islamica, prima di essere arrestato dalla polizia. L'assalitore è un 48enne inglese, ma si sta indagando su possibili complici, fanno sapere gli inquirenti.

Il primo ministro britannico, Theresa May, che nelle prime ore aveva parlato di "terribile incidente", ha confermato che Scotland Yard sta trattando l'accaduto come "un potenziale atto di terrorismo". Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha condannato il "terribile attacco terroristico contro persone innocenti", mentre il Muslim Council of Britain, organismo di riferimento della numerosa comunità islamica del Regno Unito, ha commentato l'accaduto come "una violenta manifestazione di islamofobia".