L'attentato contro i musulmani e l'islamofobia di cui parla Theresa May

Londra. L’estremismo va combattuto in tutte le sue forme, ha detto oggi Theresa May, premier inglese, “compresa l’islamofobia”. L’attentato di fronte alla moschea di Finsbury Park, un morto e nove feriti, al grido “ucciderò tutti i musulmani”, ha imposto nuove riflessioni e contorsioni in questa primavera nera del Regno Unito. L’estremismo è sempre stato considerato quello jihadista, ed è di questo che anche la Regina, nel suo discorso ufficiale previsto per domani, vuole parlare, ma la May ora è costretta a...

