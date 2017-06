Non so se interessino i dettagli politici, in epoca di moralismi farlocchi, ma Helmut Kohl ha riunificato la Germania. La cosa ha un certo valore, si connette alla completa riconciliazione politica con la Francia espressa da una stretta di mano sui campi di battaglia di Verdun, esprime e compie una vocazione nazionale notoria fin dai tempi di Otto von Bismarck, e prima ancora, ma si inserisce nell’avanzamento del più grande e fatale progetto di integrazione sovranazionale mai concepito in occidente,...

