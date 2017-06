Kohl il riformatore

Berlino. Ce lo ricordiamo istituzionale e massiccio nelle foto scattate accanto a leader meno corpulenti di lui come Margaret Thatcher, Michail Gorbaciov e François Mitterrand. Eppure anche l’ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, morto ieri all’età di 87 anni, è stato giovane e, a modo suo, ribelle. Ricordato da tutti come il riunificatore della Germania, molto prima di allora Kohl è stato il più giovane primo ministro di un Land. A maggio del 1969, in piena contestazione, prese le redini della...

