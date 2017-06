Se torni da me annullo tutto, scrisse Nicolas Sarkozy alla sua ex moglie Cécilia qualche giorno prima del matrimonio con Carla Bruni. Se tornate, siamo qui a braccia aperte, dicono gli europei agli inglesi, a pochi giorni dall’inizio del negoziato sulla Brexit, previsto per la settimana prossima. Quel ripensamento che è sempre stato escluso perché il-popolo-sovrano-ha-deciso e vuole il Regno Unito fuori dall’Unione europea ora sembra quasi un’opzione. E tutto lo scherno gettato su Tony Blair, ex premier laburista che...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.