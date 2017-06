I socialisti spagnoli insistono sulla coalizione grillesca con Podemos

Roma. Questa settimana potrebbe essere ricordata in Spagna per il disvelamento dello spirito autolesionista della sinistra. Iniziamo da mercoledì, quando, dopo due giornate di dibattito tedioso intervallate da qualche interessante duello retorico, il leader di Podemos, Pablo Iglesias, come previsto da tutti ha visto fallire la “mozione di censura” presentata al Parlamento spagnolo per far cadere il governo conservatore di Mariano Rajoy e prenderne il posto come primo ministro. La mozione era vista come un test della forza di Podemos,...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.