La Bus Tv del Venezuela

Se il governo chiude le tv sgradite e fa comprare i giornali da imprenditori amici per farli tacere, i giornalisti salgono sugli autobus pubblici per dare le notizie ai passeggeri. Una minuscola idea anticensura. Si chiama Bus Tv ed è l’ultimo stratagemma di resistenza quotidiana al controllo dell’informazione messo su dal regime del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Che non cade nonostante la repressione delle manifestazioni popolari contro di lui abbia ucciso finora 68 persone perché la guerra per bande in...

