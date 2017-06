Il Pentagono e Trump

Roma. Sulla guerra in Afghanistan, sulla Siria e l’Iraq e anche sulla recentissima crisi in Qatar il Pentagono agisce come se fosse in autogestione e segue una linea sua, che non è quella della Casa Bianca. Il tutto è fatto con discrezione e senza entrare in rotta di collisione con il presidente Donald Trump, almeno per ora. Il segretario alla Difesa, l’ex generale James Mattis, sta mediando con discrezione con la sua controparte qatarina per risolvere lo scontro con gli...

