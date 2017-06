Nasce una nuova Francia forte, con due nei e un rischio

Parigi. “Oggi c’è una frattura tra le élite e la nazione che non può non essere presa in considerazione. Emmanuel Macron è riuscito a ridurre questa frattura? Personalmente ho dei dubbi, ma a ogni modo è il suo obiettivo e il popolo sembra aderire al suo progetto politico”. Frédéric Saint-Clair, analista politico ed ex consigliere del primo ministro Dominique de Villepin, analizza in una chiacchierata con Il Foglio i risultati del primo turno delle legislative francesi, che hanno visto l’affermazione...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.