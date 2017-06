London fire

Un cortocircuito o un fornello acceso nottetempo (dall’alba al tramonto il Ramadan non consente cibo). Non è accertata la causa dell’incendio che a Londra ha distrutto un edificio di 24 piani, almeno dodici i morti e una settantina i feriti. A North Kensington, quartiere in via di gentrificazione non lontano da Notting Hill. Nei 120 appartamenti vivevano dalle 400 alle 600 persone; il Guardian racconta madri con sei figli, ben oltre la media della singletudine londinese. Fu un fornaio...

