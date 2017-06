Il grande incendio di un palazzo a Londra

Un grosso incendio è scoppiato nella notte a una torre del blocco di Latimer Road, nella parte occidentale di Londra. Il rogo è in corso da diverse ore con 200 vigili del fuoco che tentano di spegnere le fiamme, ma dentro l'edificio, secondo diversi testimoni, ci sono ancora persone intrappolate. Nella mattinata le autorità hanno confermato che ci sono dei morti ma non hanno aggiunto dettagli. Chi si trova sul posto afferma di avere visto le luci di torce e cellulari sul tetto del palazzo, probabilmente di persone che tentavano di fuggire dal fumo e dalle fiamme. I feriti sono molti, circa una trentina.

La preoccupazione principale della autorità è che il grattacielo – che ospita 120 appartamenti divisa in 24 piani – collassi per le alte temperature cui è sottoposto da molte ore. Il problema principale dei vigili del fuoco è che non sono riusciti a lanciare l'acqua oltre una certa altezza per diverse ore, lasciando che i piani superiori continuassero a bruciare: dal decimo piano in su, hanno detto i soccorritori nella notte, le fiamme erano fuori controllo e il fuoco che si levava dall'edificio poteva essere visto da diverse miglia di lontananza.

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio. Il palazzo è amministrato dalla Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO) ed è stato sottoposto a una ristrutturazione non più tardi di due anni fa. Però il Grenfell Action Group, un'associazione nata per proteggere e rappresentare gli interessi dei residenti di Lancaster ovest, aveva denunciato più volte il rischio di incendi nel palazzo.