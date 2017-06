Il deputato repubblicano Scalise ferito in una sparatoria

Il membro della Camera dei Rappresentati per lo stato della Louisiana, Steve Scalise, è stato colpito nel corso di una sparatoria ad Alexandria, città nei pressi di Washington D.C, mentre assisteva a un partita di baseball. L'assalitore, armato di fucile, è stato arrestato dalla polizia.

Il deputato repubblicano è stato ferito all'anca, ha riferito la CNN, insieme ad alcuni uomini dello staff della sicurezza. Un assistente congressuale ha dichiarato che Scalise è in condizioni stabili all'ospedale universitario George Washington di Washington D.C., riferisce l’Ap.

Il presidente americano Donald Trump, ha twittato che Scalise “si riprenderà completamente”. Alla stampa ha dichiarato inoltre di essere "profondamente afflitto da questa tragedia" e che sta monitorando gli sviluppi.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.