Umanitaristi impazziti contro Israele

Roma. Va da sé che Amnesty International non abbia chiesto di boicottare l’occupazione dell’Indonesia a Timor Est o a Papua, della Turchia a Cipro, della Russia in Georgia e Crimea, del Marocco nel Sahara occidentale e della Cina in Tibet. C’è un solo stato di cui Amnesty invoca il boicottaggio selettivo: lo stato ebraico. E quale occasione migliore dei festeggiamenti d’Israele per i cinquant’anni dalla guerra del 1967 per invocare la messa al bando delle sue merci? Così Amnesty, benemerita...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.