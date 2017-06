Secessionisti, catalani. Antidemocratici

La Spagna è uno “stato autoritario”. Non l’ha detto, lunedì a Barcellona, un podemista arrabbiato o un indignado seduto sull’asfalto, ma Pep Guardiola, ex allenatore del Barcellona, oggi allenatore del Manchester City, uno degli uomini sportivi più titolati del decennio, ex giocatore della Nazionale spagnola – Nazionale per cui, all’apparenza, Guardiola si pente di aver giocato. Guardiola ha parlato domenica a un evento organizzato dai partiti indipendentisti catalani, che il prossimo 1° ottobre vorrebbero fare un referendum unilaterale per staccarsi...

