Milano. Nella notte elettorale britannica dei calcoli sbagliati e degli angeli vendicatori a ridacchiare in diretta tv, gli irlandesi del nord sono diventati tutt’a un tratto decisivi, corteggiati, inseguiti, intervistati – altro che 15 minuti di popolarità, qui si fa il prossimo governo del Regno Unito. “Orange is the new Blue”, twitta George Osborne, direttore dell’Evening Standard e forse il più felice del Regno perché ha visto sfregiata la premier-nemica, mentre una delle cover del giornale (ci sono state più...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.