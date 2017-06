Ora l'Europa punta gli occhi sul Regno Unito

Bruxelles. Lungi dal festeggiare la disfatta di Theresa May e della sua “hard Brexit”, l’Unione europea ieri ha espresso pubblicamente allarme per i risultati delle elezioni britanniche, perché mettono ancora più a rischio il buon andamento dei negoziati su un accordo di separazione consensuale. “Il nostro compito urgente ora è di condurre i negoziati per il ritiro del Regno Unito dall’Ue nel miglior spirito possibile, assicurando l’esito meno destabilizzante per i nostri cittadini, le nostre imprese e i nostri paesi”,...

