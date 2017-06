A votare non sono le leggi elettorali

Gli inglesi sono un po’ matti, e infatti come si canta con Noël Coward solo i Mad Dogs & the englishmen escono sotto il sole di mezzogiorno. Gavin Barwell, ministro della sconcertante Theresa May, scarpe leopardate e tiritere, ha perso un seggio in bilico (marginal seat): aveva appena pubblicato un libro dal titolo “Come vincere un seggio in bilico”. I Tory avevano assoldato senza paura un tizio, il favoloso Jim Messina, che aveva dato una mano per la vittoria a...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.