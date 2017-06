York. Seumas Milne è il “direttore esecutivo della strategia e della comunicazione” del Labour inglese, il braccio destro di Jeremy Corbyn. Rappresenta per il rivale di Theresa May quello che Alastair Campbell fu per Tony Blair, ma i due non possono essere più agli antipodi. Figlio dell’ex direttore generale della Bbc Alasdair Milne, licenziato durante il governo Thatcher nel 1987, studiò per merito nei prestigiosi Winchester e Balliol College di Oxford. Lo spin doctor corbynista inizia la sua carriera nel...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.