Trump in difesa

New York. James Comey ha detto alla commissione Intelligence del Senato che di fronte a una testimonianza non si può fare “cherry-pick”, non si possono scegliere i singoli fatti da evidenziare e quelli da oscurare per dimostrare una tesi, bisogna guardare all’intera versione e saggiarne credibilità e coerenza. Se si applica questo criterio, fra la deposizione scritta depositata mercoledì e l’interrogazione di giovedì, l’ex direttore dell’Fbi ha tracciato il profilo di un presidente mentitore e prono a mentire, che ha agito...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.