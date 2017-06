Quanto è piccolo e solo il Regno Unito che esce dalle urne

Milano. Gli inglesi appaiono più piccoli, più tentennanti, più nervosi, così come gli americani, a caccia di un punto d’equilibrio che si sposta sempre un pochino più in là, e diventa irraggiungibile. C’è chi guarda con un ghigno da vendetta infine consumata il rimpicciolimento anglosassone, da sempre questi vogliono fare i saputelli e imporci le loro idee e ora sono nell’angolo, giustizia storico-geopolitica è fatta, ma il godimento è passeggero, non è nemmeno giulivo: fare i conti senza gli inglesi...

