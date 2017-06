La guerra Iran-America diventa molto reale in un angolo sperduto della Siria

Roma. E dire che le forze assadiste in Siria sono vincolate dal principio militare della coperta troppo corta, quindi non possono impegnare i nemici su tutti i fronti perché non hanno forze bastanti, pur considerando la presenza degli alleati iraniani, iracheni, ceceni, libanesi, pachistani e afghani. Quindi se si sbilanciano troppo da una parte, sono costretti a scoprirsi dall’altra. Eppure, in questi giorni hanno preso di mira il valico di al Tanf, al confine con l’Iraq. Si tratta di un...

