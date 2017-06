Da Teheran a Londra. La guerra che l’occidente si rifiuta di combattere

L’attentato di ieri a Teheran – così come gli attentati messi a segno negli ultimi mesi a Londra, a Manchester, a Stoccolma, a San Pietroburgo e in tutte le altre città in cui lo Stato islamico ha scelto di esportare il suo jihad – ci ricorda ancora una volta che le guerre che l’occidente deve portare avanti per provare ad annientare l’estremismo islamista sono due. La prima è una guerra in cui al centro di tutto c’è una strategia militare,...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.