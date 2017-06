Milano. Un vicino è per sempre, non si può cambiare la geografia, ha twittato negli scorsi giorni il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, commentando la decisione dei paesi del Golfo di isolare diplomaticamente il Qatar: la “coercizione” non porterà ad alcuna soluzione, ha aggiunto il capo della diplomazia di Teheran, provando così a stabilire una linea di condotta cui adattarsi mentre si controllano a vista le mosse dell’America di Donald Trump. Un vicino è per sempre, ma tutto a...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.