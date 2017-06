Spari al parlamento iraniano e al mausoleo di Khomeini

Questa mattina due attacchi hanno colpito il Parlamento e il mausoleo di Khomeini a Teheran, mentre un altro commando è stato fermato dalla polizia "prima che potesse intraprendere qualsiasi azione". Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, notizia confermata anche dall'agenzia stampa di stato Irna, citando il capo dell'ufficio antiterrorismo del ministero dell'Informazione iraniano. Lo Stato islamico ha rivendicato i due attentati.

Le notizie sono però ancora confuse e in continuo aggiornamento. Il bilancio provvisorio sarebbe di almeno sette morti e 30 feriti.

Nel primo caso quattro uomini armati di pistole e AK-47 si sarebbero introdotti all'interno del parlamento dove avrebbero ucciso almeno 7 persone. Quattro sarebbero gli ostaggi in mano dei terroristi. Un uomo si sarebbe fatto scoppiare all'interno del Parlamento, mentre due degli assalitori sarebbero stati arrestati. I deputati sono bloccati all'interno dell'aula dove la seduta starebbe proseguendo. La sparatoria, secondo quanto riferisce Hossein Naqavi Hosseini, relatore per la sicurezza del parlamento e della commissione affari esteri, è ancora in corso ma le forze di sicurezza avrebbero la situazione sotto controllo. La cella della rete mobile del Parlamento è stata interrotta e tutte le strade del quartiere sono state bloccate.

Le immagini degli attentati a Teheran I terroristi sono entrati in azione al parlamento iraniano e al mausoleo di Khomeini. L'Isis ha rivendicato gli attacchi

Uno degli attentatori si affaccia da una delle finestre del parlamento

The pic below shows one of attackers inside #Iran's parliament shooting at forces#Tehran pic.twitter.com/PsjTysRBOA — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 giugno 2017

Il primo video degli spari al parlamento

First video of shooting at #iran's parliament showing people running away outside the building.

FNA pic.twitter.com/yNCwu1YJIA — Maysam Bizar (@m_bizar) 7 giugno 2017

Nella zona sud della Capitale iraniana, invece, un altro commando sarebbe entrati in azione al mausoleo di Khomeini. Secondo le prime notizie avrebbero prima sparato sulla folla quindi uno di loro, una donna, si sarebbe fatto esplodere, mentre un altro è stato ucciso dalla polizia e una terza persona, un'altra donna, è stata arrestata. Secondo le prime notizie ci sarebbero diversi feriti. Un altro kamikaze si è fatto esplodere nei pressi fermata della metropolitana nelle vicinanze del mausoleo.