Christopher A. Wray è il nuovo capo dell'Fbi

Donald Trump ha annunciato su Twitter che nominerà l'avvocato Christopher A. Wray alla guida dell'Fbi. Wray, tra il 2003 e il 2005, ha ricoperto il ruolo di vice procuratore generale, con competenza per la divisione Crimine, durante l'Amministrazione di George W.Bush. Al dipartimento di Giustizia, l'avvocato ha anche diretto la Enron Task Force che indagava sulla bancarotta della multinazionale americana. Ha rappresentato il governatore del New Jersey, Chris Christie, sostenitore della prima ora di Trump, nello scandalo del Bridgegate. Partner dello studio legale King&Spaulding, Wray all'Fbi andrà a sostituire James Comey, licenziato da Trump mentre conduceva delle indagini sulle dubbie relazioni tra la Casa Bianca e la Russia durante la campagna elettorale.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.