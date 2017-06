New York. Nemmeno un attacco terroristico al cuore dell’alleato speciale è in grado di convincere Donald Trump ad assumere il tono presidenziale che si conviene in questi casi, quello che unisce alla fermezza la compassione e soprattutto tende a trasmettere calma nei momenti più febbrili. Al contrario, il presidente amplifica la paura, cavalca il panico, usa il terrore come leva vantaggiosa per promuovere i suoi decreti di sicurezza e attaccare tutti quelli che si mettono di traverso, dagli avversari politici...

