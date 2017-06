Fuggire a Londra con birra in mano

Le persone fuggivano dal London Bridge lo scorso sabato sera, fuggivano come tutti fuggiamo, spaventati, sotto attacco, in emergenza. Ma l’immagine che è rimbalzata ovunque di questa fuga inglese mostra un ragazzo con una birra in mano. Corre, ma facendo attenzione a non rovesciare la sua pinta. Scappa, ma non ha intenzione di abbandonare una delle cose odiate da chi lo vuole morto: il divertimento, l’alcol, comprare una birra in un locale, stare in giro tutta la notte, camminare a...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.