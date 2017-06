A questo punto il problema terrorismo riguarda le liste compilate dai servizi antiterrorismo. Come funzionano? E cosa te ne fai di tutti quei nomi, se poi non riesci a bloccare le stragi prima che avvengano? Non esiste una sola lista di sospetti terroristi, ce ne sono tanti tipi, spiega Margaret Gilmore, un’esperta del Rusi (un think tank di Londra) alla Bbc. Alcune sono compilate grazie all’osservazione di comportamenti specifici. Per esempio, giovani inglesi che comprano biglietti aerei per andare in...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.