Questo non è il momento per imparare a fare un nuovo lavoro, un lavoro da leader di un paese, ha detto oggi Theresa May, premier britannico, difendendo la propria competenza e la propria leadership “forte e stabile” all’indomani dell’attacco terroristico a Londra – 7 morti, 48 feriti – e a poche ore dalle elezioni di giovedì. Io sola posso guidare il Regno Unito in mezzo a queste sfide, sicurezza, terrorismo, Brexit, ripete la May, ma nulla sembra bastarle più: è sotto...

