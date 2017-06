L’ossessione climatica contro Trump

New York. Emmanuel Macron ha offerto asilo agli scienziati americani oppressi dalla dittatura antiscientifica di Donald Trump, il cardinale Marcelo Sánchez Sorondo ha parlato di un “disastro per l’umanità e per il pianeta”, Leonardo DiCaprio ha detto che il presidente “mette a repentaglio la vivibilità della terra”, mentre Tom Steyer, il più importante finanziatore americano delle cause ambientali, ha definito la decisione di uscire dall’accordo di Parigi “un proditorio atto di guerra contro il popolo americano”. Ha detto proprio così:...

