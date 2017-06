L'eterno ritorno della guerra afghana

Pochi giorni fa il New York Times descriveva la guerra in Afghanistan paragonandola al “Giorno della marmotta”, la commedia romantica in cui Bill Murray si sveglia tutte le mattine per rivivere lo stesso identico giorno. Prima del Times, era stato il sergente Robin Spotts, appena inviato per la terza volta nell’Helmand, a dire al Guardian: “Sembra il giorno della marmotta”, tutto si ripete uguale a se stesso, e anzi peggiora. L’attacco esplosivo di ieri nel quartiere diplomatico di Kabul, dove...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.