Roma. Negli ultimi due giorni il corrispondente da Roma per il New York Times, Jason Horowitz, ha firmato un paio di articoli molto duri contro il Movimento cinque stelle. Il primo in realtà era quello sull’addio di Francesco Totti al calcio e tocca il movimento soltanto di striscio, ma ci sono passaggi per niente lusinghieri sull’amministrazione di Roma, descritta come una città in condizioni orrende: come se fosse stata “gettata a terra e poi trascinata in una buca piena di...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.