Milano. La campagna elettorale britannica è ricominciata dopo la sospensione dettata dall’attacco terroristico a Manchester, da ieri è tornata in campo anche Theresa May, premier inglese, che ha gestito (bene) l’emergenza e poi è andata al G7 a Taormina a occuparsi di accordi internazionali. Il ritorno però non è stato dolce, e se i sondaggi registrano un calo sempre più preoccupante dei Tory (è vero, i sondaggi spesso sbagliano, ma ignorarli del tutto non è possibile), a infastidire il premier...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.