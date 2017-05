Tutti i "non detti" di Taormina che fanno perdere rilevanza al G7

Alla fine ci siamo lasciati alle spalle anche questo G7, un evento in chiaroscuro, in cui le cornici meravigliose del Teatro greco e dell’hotel San Domenico non sono state accompagnate da risultati altrettanto positivi. Si può dire che a Taormina sia stato decretato, seppur implicitamente, quanto già evocato in passato, ovvero la perdita di rilevanza del G7 come forum di potenze occidentali, portatrici dei medesimi valori, il cui valore aggiunto era quello di riuscire a influenzare l’agenda multilaterale. Oggi, con...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.