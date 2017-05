La svolta grillina di Zuck, fra utopie digitali e reddito di cittadinanza

New York. Il discorso di Mark Zuckerberg ai laureati di Harvard si è aperto con la solita minestra motivazionale e si è chiuso con la virata grillina. La fase “stay hungry, stay foolish”, inevitabile nello schema consolidato del discorso universitario, ha ceduto il passo alla condanna delle diseguaglianze, al reddito di cittadinanza, alla democrazia online, al contratto sociale da rinnovare. Uno Zuckerberg populista? Certo, l’ambientazione è paradossale per una metamorfosi del genere, ma non bisogna dimenticare che Harvard ha accolto...

