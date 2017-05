Roma. In qualche modo una cellula dello Stato islamico a sud del Cairo in Egitto ha mandato – o sta mandando – in Siria il materiale grezzo girato venerdì con una telecamera durante il massacro di 28 cristiani copti. Dal punto di vista del gruppo, è materiale importante da riversare su internet: dieci uomini travestiti da militari hanno piazzato un finto checkpoint sulla strada desertica che porta al convento di Anba Samuel, duecento chilometri a sud della capitale, hanno fermato...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.