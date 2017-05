In Grecia l'ex premier Papademos è rimasto ferito in un'esplosione

L'ex primo ministro greco ed ex governatore della Banca centrale greca, Lucas Papademos, è stato ferito da un ordigno nascosto in una busta esploso nella sua auto. L'ex vicepresidente della Banca centrale europea è ferito ma non risulta in pericolo di vita. Oltre a Papademos risultano ferite altre due persone, l'autista e il responsabile della sicurezza - dipendente della Banca di Grecia - che sedeva in auto accanto al conducente. L'esplosione si è verificata quando erano passate le 18,30 mentre l'auto di Papademos attraversava un incrocio ad Atene, tra le vie Marni e Tre Settembre.