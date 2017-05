Due vecchi spettri si coalizzano contro Temer: giudici e piazze

Roma. Il governo brasiliano ha inviato mercoledì l’esercito nella capitale del paese, Brasilia, per placare le proteste violente di decine di migliaia di manifestanti scesi in piazza per chiedere le dimissioni del presidente Michel Temer. Cinquanta persone sono state ferite, tra cui molti esponenti delle forze dell’ordine, mentre i manifestanti hanno cercato di dare l’assalto ai principali ministeri. La decisione di mandare l’esercito è stata contestata: in Brasile, ex dittatura militare, le mimetiche in strada sono un ricordo di tempi...

