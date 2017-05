Manchester e l’intelligenza muta degli illuminati

Vagolare tra i giornali dopo Manchester è sconcertante. Va bene, i media soffrono di allucinazioni illuministiche, si sa, e non riescono per alcun motivo a concentrarsi sulle radici religiose di un fatto, in questo caso di una strage di ragazzi e ragazze organizzata e portata a termine da un ragazzo musulmano di 22 anni, Salman Abedi, che nella morte degli altri ha immolato anche la sua vita. Va bene, bisogna essere corretti politicamente, impedire l’amalgama tra terrorismo e religione islamica,...

