New York. Con la solita manovra irrituale, Donald Trump ha lasciato alle seconde linee il compito di illustrare la proposta di budget della Casa Bianca mentre lui tentava, con una missione estera fin qui senza clamorose sbavature, di scrollarsi di dosso i problemi domestici. In allegato al piano intitolato “una nuova fondazione per la grandezza americana” ha lasciato una nota: “Ora dipende dal Congresso agire. Io prometto la totale cooperazione nel mettere fine al malessere economico che per troppo tempo...

