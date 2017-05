In Indonesia due gay sono stati condannati a 85 frustate

Esiste una sola provincia in Indonesia dove si applica la sharia. E’ la provincia di Aceh, una zona da quasi cinque milioni di persone a nord dell’isola di Sumatra. Il 17 maggio scorso due uomini sono stati condannati dalla Corte islamica a 85 frustate perché omosessuali. La sentenza è stata eseguita in pubblico oggi. E’ la prima sentenza di questo genere, perfino ad Aceh, e in generale in Indonesia dove l’omosessualità non è punita, ma che qui segna un ritorno a norme islamiche molto più rigorose. Giacarta sta combattendo una guerra per la laicità. Noi usiamo le giornate mondiali per motivi sempre più vuoti e però, nel nostro giardinetto di casa, nessuna voce si è alzata per denunciare che il vero e più grande nemico dei diritti degli omosessuali non è “l’omofobia”, ma si chiama islam.