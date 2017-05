Sánchez spinge sull'intransigenza dopo la vittoria-choc alle primarie

Roma. L’incubo della sinistra moderata europea si è dispiegato in tutta la sua forza domenica in Spagna. Dopo la Francia e il Regno Unito (e in modi diversi il Portogallo e la Grecia), le primarie interne allo storico partito del centrosinistra iberico, spinte dalla rabbia dei militanti e dal desiderio di sconfiggere il populismo con altro populismo, hanno generato una nuova leadership intransigente ed estrema, pronta a mettere in pericolo la stabilità del paese. Con la differenza che, mentre a...

