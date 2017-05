Milano. Manchester, la città del talento come la chiamano molti inglesi, s’è svegliata “nella sua alba più difficile”, ha detto il sindaco della seconda metropoli più importante del Regno Unito, il laburista Andy Burnham, eletto lo scorso 5 maggio. L’attentato all’Arena, “un atto nauseante e scioccante di vigliaccheria”, come l’ha definito il premier Theresa May, ha riportato la memoria alle cicatrici di questa città, che ricorrono spesso nelle chiacchiere, l’aereo del Manchester United schiantato alla fine degli anni 50 mentre decollava...

