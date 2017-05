Guerra di diritto: perché è improbabile l'impeachment di Trump

New York. Si fa presto a dire impeachment. Nella storia americana un solo presidente si è dimesso e due sono stati sottoposti alla procedura di impeachment, e infine non sono stati sollevati dall’incarico. Per avviarla occorre una maggioranza semplice alla Camera, e per portarla a compimento i due terzi del Senato, e a parte i numeri la procedura segue un iter complesso, giuridicamente ambiguo e con pochissimi precedenti su cui fare affidamento. E’ statisticamente molto più probabile che un presidente...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.