In Afghanistan un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nel palazzo che ospita la televisione di stato RTA, vicino alla sede del governatorato provinciale. L'assalto all'edificio, che si trova nella città orientale di Jalalabad è ancora in corso. Secondo il portavoce del governatore della provincia, Attaullah Khughyani, "alcuni assalitori sono entrati nel palazzo. Chi siano e quale sia il loro obiettivo non è ancora chiaro", ha detto Khughyani.

Il gruppo sarebbe composto da almeno tre uomini, due dei quali si sono fatti esplodere mentre il terzo continua a sparare contro i militari intervenuti sul posto.

Jalalabad è la capitale della provincia orientale di Nangarhar, al confine col Pakistan, dove sono insediati combattenti dello Stato islamico e dei talebani.